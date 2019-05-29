Фёдор Чалов и Дентиньо стали игроками недели по версии FIFA 19
Киберспорт / FIFA 0
EA Sports опубликовала список игроков, которые вошли в 37 команду недели по версии FIFA 19. Среди 22 футболистов оказался нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов.
Помимо него в состав вошли Самир Ханданович из «Интера», Карлос Вела из «Лос-Анджелеса», Лоренцо Пеллегрини из «Ромы», Луис Густаво из «Марселя», Дентиньо из «Шахтера» и другие.
Новые карточки футболистов команды недели появятся в наборах 29 мая в 20:00 мск.
Ранее Фёдора Чалова признали лучшим игроком Российской Премьер-лиги сезона 2018/2019. В чемпионате его клуб занял четвертое место и гарантировал путевку в групповой этап Лиги Европы.
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