Фёдор Чалов и Дентиньо стали игроками недели по версии FIFA 19

EA Sports опубликовала список игроков, которые вошли в 37 команду недели по версии FIFA 19. Среди 22 футболистов оказался нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов.

Помимо него в состав вошли Самир Ханданович из «Интера», Карлос Вела из «Лос-Анджелеса», Лоренцо Пеллегрини из «Ромы», Луис Густаво из «Марселя», Дентиньо из «Шахтера» и другие.

Новые карточки футболистов команды недели появятся в наборах 29 мая в 20:00 мск.

Ранее Фёдора Чалова признали лучшим игроком Российской Премьер-лиги сезона 2018/2019. В чемпионате его клуб занял четвертое место и гарантировал путевку в групповой этап Лиги Европы.