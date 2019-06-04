Артём fng Баршак: я доволен результатом на ESL One Birmingham 2019

Капитан команды Gambit Esports по Dota 2 Артём fng Баршак дал интервью журналистам Cybersport.ru. В нём он оценил выступление состава на чемпионате ESL One Birmingham 2019.
«У нас был план-минимум — выйти из группы. Мы знали, что Keen Gaming и Alliance точно можем обыграть. С остальными командами должно быть сложно. В первом раунде попали на Team Liquid, но они находятся не в лучшей форме. Плюс новый патч. Видимо, они тоже не готовились, ведь они прошли на мейджор. Думаю тоже отдыхали. Матч с ними получился тяжелым. Далее мы играли с Vici Gaming. Как мне кажется, китайцы просто плохо сыграли.
Думаю, я доволен результатом. Неприятно, что у EG, LGD, и Secret ни одной карты не отжали, но хоть и дали бой. С учетом того, что мы не готовились, хоть и другие команды тоже, как я знаю, приятно в таком равенстве выйти вперед и дойти до топ-4», — заявил Баршак.
Gambit Esports заняла четвёртое место на ESL One Birmingham 2019. Состав уступил Team Secret в третьем раунде нижней сетки турнира. Киберспортсмены заработали $ 20 тыс.
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