Black^ — о бойкоте команд: вся эта ситуация напоминает мне драму с Team DK

Мидер Infamous Доминик Black^ Рейтмайер рассказал о трудностях в южноамериканском регионе. По его словам, местные команды отказываются от тренировок с составом.
«Если честно, я уверен, что мы могли бы многому научиться у местных команд, а они — у нас. Но этого не происходит, потому что команды отказываются играть с нами. Более того, те, кто тренировался с Infamous, уже слили записи остальным.
Мы могли бы помочь им стать лучше и наоборот. Очень жаль, что до этого так и не дошло. Вся эта ситуация напоминает мне время в Китае — всю ту драму с Team DK. Надеюсь, команды поймут, что сами делают себе хуже, и пересмотрят свои взгляды», — отметил киберспортсмен.
После отборочных на MDL Paris Major и OGA Dota PIT Minor южноамериканская команда подписала Доминика Black^ Рейтмайера и Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангета. Таким образом Infamous собрала в одном составе одного аргентинца и четырех европейцев.
Команда выиграла слот на EPICENTER Major и квалифицировалась на WePlay! Tug of War: Dire.
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