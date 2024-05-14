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Тираж Helldivers 2 превысил 12 млн копий — это самая быстропродаваемая игра Sony

Тираж Helldivers 2 превысил 12 млн копий — это самая быстропродаваемая игра Sony
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Sony опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором заявила, что продажи Helldivers 2 превысили 12 млн копий за три месяца после релиза. Игра поставила новый рекорд — ни один тайтл Sony не продавался так быстро. Даже God of War Ragnarok.

Фото: Sony

Ещё в отчёте отметили, что продажи тайтла значительно повлияли на успешность прошедшего квартала.

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы. Это особые умения: вызов воздушного удара, вызов мощного робота, снаряжения и прочего.

Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК. Ранее ходили слухи о том, что авторы игры договариваются, чтобы выпустить шутер и на Xbox.

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