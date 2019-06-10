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Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года

Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Киберспорт / Другие игры 0

Doom Eternal выйдет 22 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Об этом компания объявила на конференции на E3 2019.

Во время выступления разработчики показали сюжетный трейлер и прохождение одного из уровней, где в финале Думгай встречается с Кибердемоном.

Одним из нововведений станет многопользовательский режим Battlemode. Он рассчитан на трех игроков: один берет на себя роль Думгая, двое других — демонов. Побеждает выжившая сторона.

В коллекционное издание Doom Eternal войдут сезонный пропуск с двумя сюжетными дополнениями, саундтрек, книга и шлем Думгая. Его можно надеть на голову.

Больше подробностей об игре расскажут во время QuakeCon. Фестиваль в 2019 году переименуют в DoomCon в честь двадцатипятилетия франшизы.

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