Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Doom Eternal выйдет 22 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Об этом компания объявила на конференции на E3 2019.
Во время выступления разработчики показали сюжетный трейлер и прохождение одного из уровней, где в финале Думгай встречается с Кибердемоном.
Одним из нововведений станет многопользовательский режим Battlemode. Он рассчитан на трех игроков: один берет на себя роль Думгая, двое других — демонов. Побеждает выжившая сторона.
В коллекционное издание Doom Eternal войдут сезонный пропуск с двумя сюжетными дополнениями, саундтрек, книга и шлем Думгая. Его можно надеть на голову.
Больше подробностей об игре расскажут во время QuakeCon. Фестиваль в 2019 году переименуют в DoomCon в честь двадцатипятилетия франшизы.
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