Компания извинилась за провальный старт Fallout 76, рассказала об обновлениях для игр-сервисов, релизе Doom Eternal и запуске новых франшиз.

Новые игры от Arkane и Синдзи Миками. Bethesda провела конференцию на E3 2019

Еще одно вымученное выступление. Bethesda четырежды в течение часа повторяла как мантру: мы компания геймеров для геймеров. Все внимание во время презентации было приковано к уже существующим играм. Никаких подробностей о Starfield или The Elder Scrolls VI. Оно и понятно. Курс на 2020 год, когда состоится полноценный анонс консолей нового поколения. А пока довольствуемся малым.

The Elder Scrolls: Blades

Мобильная игра Bethesda получила новый контент. Ближайшее обновление добавит арену, экипировку и задание с драконом. Но главное вовсе не это. Осенью 2019-го The Elder Scrolls: Blades появится на Nintendo Switch. Игра будет бесплатной на старте и поддерживать кросплей с сохранением прогресса на любой из платформ.

Fallout 76

Редкое событие в наши дни. Тод Говард во время выступления извинился перед игроками за провальный старт. Геймдизайнер признал ошибки при разработке Fallout 76 и пообещал не бросать проект в будущем. Все благодаря сообществу.

«Пустошцы» (Wastelanders) станет первым крупным обновлением, которое должно серьезно изменить Fallout 76. Оно добавит новую сюжетную ветку с NPC и диалогами. Решения пользователей будут влиять на игровые события. Релиз состоится осенью 2019 года.

В Fallout 76 также появится новый режим— «королевская битва». «Ядерная зима» (Nuclear Winter) рассчитана на 52 человек. Посмотреть на него можно уже сегодня. На протяжении всей недели игра будет бесплатной.

GhostWire: Tokyo

Новая игра от создателей дилогии Evil Within и геймдизайнера Синдзи Миками. На конференции авторы показали двухминутный тизер. Ничего не понятно, но выглядит интригующе.

Commander Keen

Немногие помнят и знают, но платформер Commander Keen был одной из первых игр студии id Software для PC. Теперь же серия переехала на мобильные платформы под управлением iOS и Android.

The Elder Scrolls Online

На E3 разработчики представили кинематографичный трейлер к уже выпущенному дополнению The Elder Scrolls Online: Elsweyr (релиз состоялся 6 июня). Однако дело на этом не закончилось. Авторы объявили, что в будущем в игре появятся два дополнения: Dragonhold и Scalebreaker. Первое добавит сюжетные задания, второе — два подземелья.

The Elder Scrolls: Legends

Многострадальная карточная игра The Elder Scrolls: Legends получит новое дополнение. Оно называется Moons of Elsweyr. Релиз запланирован на 27 июня на всех платформах.

Rage 2

Bethesda продолжит поддерживать Rage 2 после релиза. В игре появятся новые режимы, враги, пушки, транспортные средства и дополнение «Восхождение призраков». DLC выйдет в августе 2019.

Wolfenstein: Youngblood

Еще один трейлер перед релизом кооперативного шутера. Ад и угар начнется 26 июля.

Deathloop

История про двух убийц, которые пытаются уничтожить друг друга. Разработкой занимается подразделение Arkane Lyon, авторы Dishonored. Создатели обещают проработанные уровни в лучших традициях студии.

Orion

Новая технология для стриминга, которая позволит показывать игры с меньшей задержкой и более качественной картинкой. Разработчики утверждают, что ее можно внедрять в любые движки. Протестировать Orion можно на Doom (2016). Записываться тут.

Doom Eternal

Записывайте дату: 22 ноября. О новом режиме и коллекционном издании можно прочитать здесь.