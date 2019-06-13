Посетители Летних Олимпийских игр 2024 получат «уникальный киберспортивный опыт»

Президент Оргкомитета Олимпийских игр 2024 в Париже Тони Эстанге заявил, что посетители мероприятия смогут получить «уникальный киберспортивный опыта». Об этом пишет издание Inside the Games. Он заявил, что в рамках мероприятия пройдёт несколько виртуальных ивентов.
«В рамках Летних Олимпийских игр 2024 пройдёт несколько виртуальных мероприятий. Они станут еще одним методом взаимодействия с посетителями. Это будет уникальный игровой опыт и отличный способ использования технологий на благо соревнований», — заявил Эстанге.
Международная федерация парусного спорта предположила, что можно создать специальную программу по гонкам в море, которая позволила бы фанатам соревноваться с олимпийцами в режиме реального времени. Эстанге заявил, что аналогичные системы можно было бы реализовать в велогонках и гребле.
Летние Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Город победил в голосовании, опередив Лос-Анджелес (США) на 11 голосов.
Напомним, что в 2018 году в преддверии Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане МОК совместно с компанией Intel провели турнир по StarCraft 2. Титул завоевала Саша Scarlett Хостин. В финале канадка обыграла корейского киберспортсмена Кима sOs Ю Джина со счётом 4:1.
- 13 июня 2019
-
16:05
-
15:28
-
15:18
-
13:35
-
12:24
-
11:29
- 12 июня 2019
-
23:44
-
21:59
-
19:04
-
18:05
-
15:19
-
14:34
-
12:57
-
12:32
-
12:14
-
00:44
-
00:21
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25
-
09:52
- 10 июня 2019
-
21:44
-
19:03
-
16:01
-
15:28
-
06:04
-
05:36
-
02:03
- 9 июня 2019
-
23:50
-
22:41
-
21:01