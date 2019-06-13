Посетители Летних Олимпийских игр 2024 получат «уникальный киберспортивный опыт»

Президент Оргкомитета Олимпийских игр 2024 в Париже Тони Эстанге заявил, что посетители мероприятия смогут получить «уникальный киберспортивный опыта». Об этом пишет издание Inside the Games. Он заявил, что в рамках мероприятия пройдёт несколько виртуальных ивентов.



«В рамках Летних Олимпийских игр 2024 пройдёт несколько виртуальных мероприятий. Они станут еще одним методом взаимодействия с посетителями. Это будет уникальный игровой опыт и отличный способ использования технологий на благо соревнований», — заявил Эстанге.



Международная федерация парусного спорта предположила, что можно создать специальную программу по гонкам в море, которая позволила бы фанатам соревноваться с олимпийцами в режиме реального времени. Эстанге заявил, что аналогичные системы можно было бы реализовать в велогонках и гребле.



Летние Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Город победил в голосовании, опередив Лос-Анджелес (США) на 11 голосов.



Напомним, что в 2018 году в преддверии Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане МОК совместно с компанией Intel провели турнир по StarCraft 2. Титул завоевала Саша Scarlett Хостин. В финале канадка обыграла корейского киберспортсмена Кима sOs Ю Джина со счётом 4:1.