В CS:GO изменили стрельбу из AUG и добавили ретро-версию Dust2
Компания Valve выпустила обновление для CS:GO. Разработчики снизили скорострельность AUG и точность винтовки при стрельбе без прицела.
Кроме того, в честь 20-летия шутера в обычный режим добавили классическую карту Dust2 и капсулу со стикерами курицы.
Первая версия Counter-Strike вышла как модификация для Half-Life. Её создали Мин Ли и Джесс Клифф. В 2000 году компания Valve наняла разработчиков и выкупила права на интеллектуальную собственность.
Counter-Strike исполнилось 20 лет. Как игра изменила вашу жизнь?
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