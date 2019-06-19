В CS:GO изменили стрельбу из AUG и добавили ретро-версию Dust2

Компания Valve выпустила обновление для CS:GO. Разработчики снизили скорострельность AUG и точность винтовки при стрельбе без прицела.

Кроме того, в честь 20-летия шутера в обычный режим добавили классическую карту Dust2 и капсулу со стикерами курицы.

Первая версия Counter-Strike вышла как модификация для Half-Life. Её создали Мин Ли и Джесс Клифф. В 2000 году компания Valve наняла разработчиков и выкупила права на интеллектуальную собственность.