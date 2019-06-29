Российский игрок в WarCraft 3 Дмитрий Happy Костин обыграл Ёма FoCuS Хо Су в решающем матче второй групповой стадии турнира WarCraft Gold League Summer 2019. Матч завершился со счётом 2:0.

Итоги второго группового этапа Дмитрий Happy Костин прошёл в плей-офф WarCraft Gold League Summer 2019

Россиянин стал одним из четырёх участников плей-офф. Он поборется за главный приз в размере $ 29,5 тыс. В полуфинале он встретится с Хуаном TH000 Сяном. Матч состоится 30 июня, начало в 10:00 мск. Во втором полуфинале сразится представитель «пятой расы» Чан Moon Джэ Хо и Гуо 120 Жи Сян.



Турнир WarCraft Gold League Summer 2019 проходит в Шанхае (Китай). Чемпионат завершится 30 июня. Призовой фонд составляет $ 60,5 тыс.