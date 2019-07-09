Red Bull проведёт уникальный турнир для российских игроков в Dota 2

Компания Red Bull анонсировала турнир по модификации Red Bull R1v1r Runes. Участие в соревновании сможет принять каждый, а победитель получит путёвку на The International 2019.
В кастомной карте Red Bull R1v1r Runes матчи проходят в формате «один на один». Игроки начинают с третьего уровня, имея 600 золотых и предметы первой необходимости, что позволяет сразу приступать к активным действиям. К тому же к 15-й минуте на карте появляются две Divine Rapier.
Открытые онлайн-квалификации начнутся 13 июля, а всего отборочных этапов будет шесть. Зарегистрироваться на первую квалификацию можно, перейдя по ссылке.
Гранд Финал состоится 3 августа в киберспортивном комплексе Gamerstadium. В нём примут участие 16 лучших игроков. Каждый участник финала получит призы от организаторов, а победитель полетит в Шанхай на The International 2019.
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