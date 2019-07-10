Анонсирован выход консоли Nintendo Switch Lite

Компания Nintendo анонсировала выход своей новой системы — Nintendo Switch Lite. Она будет поддерживать все игры Switch, а от основной версии её будет отличать невозможность подключения к телевизору: консоль станет полностью портативной.



Также Switch Lite лишится HD-вибрации и отсоединяемых джойконов, однако получит улучшенный аккумулятор и более привлекательную цену: в России она будет продаваться за 16 499 рублей.



Nintendo Switch вышла в марте 2017-го и получила восторженные отзывы критиков. На март 2019-го Nintendo сообщала о 35 млн проданных консолей. Основной особенностью системы являлась возможность играть как в портативном режиме, так и на большом экране.