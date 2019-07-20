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В Dota 2 добавили новую личность Invoker

В Dota 2 добавили новую личность Invoker
Киберспорт / Dota 2 0

В очередном обновлении Dota 2 разработчики включили в игру новую личность персонажа Invoker, которую пользователи могут получить на 305-м уровне Battle Pass.

При использовании предмета модель героя меняется на юного Invoker, у которого по лору все приключения только впереди.

Предмет изменяет не только модель, но также анимацию атаки, портрет и иконку, а также озвучку Invoker.

Видео можно посмотреть на канале dotatvru в YouTube.

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