В Dota 2 добавили новую личность Invoker

В очередном обновлении Dota 2 разработчики включили в игру новую личность персонажа Invoker, которую пользователи могут получить на 305-м уровне Battle Pass.



При использовании предмета модель героя меняется на юного Invoker, у которого по лору все приключения только впереди.



Предмет изменяет не только модель, но также анимацию атаки, портрет и иконку, а также озвучку Invoker.

Видео можно посмотреть на канале dotatvru в YouTube.