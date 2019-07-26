Стали известны футболисты, которые появятся на обложке FIFA 20

Компания Electronic Arts сообщила, что лицами обложек FIFA 20 станут Эден Азар и Вирджил ван Дейк. Футболист «Реала» будет украшать стандартное издание, а защитник «Ливерпуля» – FIFA 20 Champions.
Оба футболиста отметили, что счастливы оказаться на обложке игры, с которой знакомы давно. И Азар, и ван Дейк играют в футбольные симуляторы серии FIFA на протяжении многих лет.
Чуть ранее EA Sports анонсировала новый режим VOLTA, который позволит игрокам окунуться в атмосферу уличного футбола. VOLTA позволит создать спортсмена и сыграть на одной из множества уникальных площадок. Будет доступно несколько режимов – от «3 на 3 без вратарей» до обычного мини-футбола.
FIFA 20 поступит в продажу 27 сентября. Издание Champions будет доступно тремя днями ранее при оформлении предзаказа.
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