Virtus.pro сыграют в Шанхае на The International в красно-чёрной форме с пандой

Российская команда Virtus.pro представила специальную форму на The International 2019 по Dota 2. Команда будет выступать в черной форме с красными вставками.

Также на новом комплекте Virtus.pro появится несколько отсылок к китайскому сообществу, поскольку финал турнира пройдёт в Шанхае. Медведя на логотипе заменит панда, а никнеймы игроков будут продублированы китайскими иероглифами.

Ранее ряд команд уже представили специальные комплекты формы к TI9, однако обычно внимание обращалось на тематику джунглей и древних рун, а также цветовое оформление турнира.

The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае. Победитель получит более $ 14,6 млн, а общий призовой фонд уже превысил отметку в $ 32 млн – это рекордная сумма для киберспортивных турниров.