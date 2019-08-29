Панарин вошёл в топ-40 игроков по рейтингу в NHL 20

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 36-е место в рейтинге лучших игроков хоккейного симулятора NHL 20. Игра выйдет на Playstation 4 и Xbox One 13 сентября 2019 года.
Как сообщает издатель игры EA Sports, рейтинг Панарина вырос на один пункт по сравнению с прошлым годом и составил 89. При этом скорость, ускорение и ловкость Панарина оценили на 92.
Российский форвард получил такой же рейтинг в игре, как и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, нападающий «Виннипег Джетс» Блэйк Уилер, форвард «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру и ряд других игроков.
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
В минувшем сезоне российский нападающий защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», где провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
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