Капитан Virtus.pro сыграл в Dota 2 с ведущим «Вечернего Урганта»
Игрок киберспортивной команды Алексей Solo Березин появился в выпуске программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В первой части эфира Иван Ургант показал ролик, в котором пробует играть в игру Dota 2 в компании капитана Virtus.pro.
Алексей познакомил телеведущего с основами игры, а также рассказал о косметических предметах. Затем Ургант попытался сыграть в Dota 2 сам – сначала за Pudge, а затем за Leshrac. После нескольких смертей ведущий передал управление Solo. Затем игроки сразились в аркадную версию игры «Морской бой».
Ранее интервью «Вечернему Урганту» дал известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима во время своей поездки в Москву. В 2016 году команда передачи сняла репортаж с международного турнира EPICENTER.
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