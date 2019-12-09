«Ювентус» подписал контракты с тремя киберфутболистами

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» открыл киберспортивное подразделение – «чёрно-белые» футболки примерили три итальянских игрока в дисциплине Pro Evolution Soccer. В состав команды вошли Лука Ildistruttore-44 Тубелли, Рензо LoScandalo Лодесерто и Этторе Ettorio Джиануззи.



Последний из игроков является двукратным чемпионом мира – Джиануззи выигрывал главный турнир по PES в 2011 и 2018 годах, а в прошлом году также стал лучшим на WESG и World COOP. Лука Тубелли победил на европейском COOP 2019.



Состав «Ювентуса» по футбольному симулятору PES дебютирует на eFootball.Pro, где также сыграют команды «Арсенала», «Барселоны», «Манчестера Юнайтед», «Баварии» и других европейских грандов. 10 команд будут сражаться в формате «3 на 3» на протяжении регулярного сезона, а шестёрка лучших пройдёт в плей-офф. Чемпионат возьмёт старт 14 декабря.



Отмечается, что «Ювентус» открыл состав по киберспорту совместно с компанией Astralis Group, которой принадлежит датская команда по шутеру CS:GO – сейчас она занимает первое место в мировом рейтинге. Astralis Group поможет итальянскому клубу в оперативном управлении командой.