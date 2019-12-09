«Ювентус» подписал контракты с тремя киберфутболистами

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» открыл киберспортивное подразделение – «чёрно-белые» футболки примерили три итальянских игрока в дисциплине Pro Evolution Soccer. В состав команды вошли Лука Ildistruttore-44 Тубелли, Рензо LoScandalo Лодесерто и Этторе Ettorio Джиануззи.
Последний из игроков является двукратным чемпионом мира – Джиануззи выигрывал главный турнир по PES в 2011 и 2018 годах, а в прошлом году также стал лучшим на WESG и World COOP. Лука Тубелли победил на европейском COOP 2019.
Состав «Ювентуса» по футбольному симулятору PES дебютирует на eFootball.Pro, где также сыграют команды «Арсенала», «Барселоны», «Манчестера Юнайтед», «Баварии» и других европейских грандов. 10 команд будут сражаться в формате «3 на 3» на протяжении регулярного сезона, а шестёрка лучших пройдёт в плей-офф. Чемпионат возьмёт старт 14 декабря.
Отмечается, что «Ювентус» открыл состав по киберспорту совместно с компанией Astralis Group, которой принадлежит датская команда по шутеру CS:GO – сейчас она занимает первое место в мировом рейтинге. Astralis Group поможет итальянскому клубу в оперативном управлении командой.
- 9 декабря 2019
-
22:21
-
22:11
- 7 декабря 2019
-
23:27
-
19:46
-
16:50
-
16:41
- 6 декабря 2019
-
10:59
-
09:13
- 4 декабря 2019
-
16:11
-
12:25
-
08:37
- 2 декабря 2019
-
14:20
-
13:43
- 27 ноября 2019
-
08:40
- 26 ноября 2019
-
21:25
-
21:02
-
18:55
-
09:43
- 25 ноября 2019
-
09:01
- 24 ноября 2019
-
16:58
-
10:41
- 23 ноября 2019
-
16:30
- 22 ноября 2019
-
14:53
-
08:45
-
08:28
- 21 ноября 2019
-
22:25
-
22:22
- 20 ноября 2019
-
22:17
-
21:44
-
10:16
-
08:35
- 18 ноября 2019
-
20:37
-
16:28
-
16:02
-
15:12