Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Команда Dendi и ARS-ART выиграла шоу-матч на WePlay! Bukovel Minor

Команда Dendi и ARS-ART выиграла шоу-матч на WePlay! Bukovel Minor
Киберспорт / Dota 2 0

Команда русскоязычных аналитиков обыграла англоязычных коллег в рамках шоу-матча на турнире WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2. Игра прошла в формате Captains Draft и завершилась за 30 минут со счётом 33:15.

В составе СНГ-пятёрки выступили аналитики Сергей ARS-ART Ревин, Кирилл Sunlight Качинский и Александр DkPhobos Кучеря, а также профессиональные игроки Даниил Dendi Ишутин и Андрей AWFLY Бондаренко, работающие на русскоязычной трансляции турнира. Команду соперника возглавил экс-профессиональный игрок Кайл Kyle Фридман.

WePlay! Bukovel Minor 2020 — третий чемпионат профессионального сезона по Dota 2. Ивент проходит с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, победитель получит путёвку на мэйджор в Лейпциг (Германия). Призовой фонд составляет $ 300 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020