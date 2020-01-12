Команда Dendi и ARS-ART выиграла шоу-матч на WePlay! Bukovel Minor

Команда русскоязычных аналитиков обыграла англоязычных коллег в рамках шоу-матча на турнире WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2. Игра прошла в формате Captains Draft и завершилась за 30 минут со счётом 33:15.



В составе СНГ-пятёрки выступили аналитики Сергей ARS-ART Ревин, Кирилл Sunlight Качинский и Александр DkPhobos Кучеря, а также профессиональные игроки Даниил Dendi Ишутин и Андрей AWFLY Бондаренко, работающие на русскоязычной трансляции турнира. Команду соперника возглавил экс-профессиональный игрок Кайл Kyle Фридман.



WePlay! Bukovel Minor 2020 — третий чемпионат профессионального сезона по Dota 2. Ивент проходит с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, победитель получит путёвку на мэйджор в Лейпциг (Германия). Призовой фонд составляет $ 300 тыс.