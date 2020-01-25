Двукратный чемпион мира по Dota Анатан ana Фам вновь ушёл в отпуск

Действующий чемпион мира по Dota 2 в составе OG Анатан ana Фам снова покинул основной ростер команды. Соцсети клуба сообщили о том, что австралийский керри взял отпуск до конца сезона и вернётся в состав OG в следующем игровом году. Пока неизвестно, кто заменит Фама в команде.
После победы на The International 2019 европейская команда OG объявила о перерыве и не принимала участие в отборочных турнирах двух первых туров сезона-2019/2020, а в данный момент ведёт подготовку к квалификации на третий мэйджор сезона ESL One Los Angeles.
Ранее Анатан уже брал перерыв. Это произошло в ноябре 2018 года, через два месяца после успеха на The International 2018. Вместо него на турнирах сезона-2018/2019 за OG играл россиянин Игорь iLTW Филатов. В марте ana вернулся в основной состав и помог команде выиграть второй чемпионат мира подряд.
- 25 января 2020
-
21:13
-
20:43
-
16:08
-
16:06
- 24 января 2020
-
16:33
-
16:16
-
15:13
- 23 января 2020
-
21:06
-
20:46
-
19:41
-
16:04
-
14:51
-
08:06
- 22 января 2020
-
22:04
-
19:38
-
14:26
-
10:28
- 20 января 2020
-
21:48
-
21:28
-
19:38
-
15:06
- 19 января 2020
-
19:35
- 18 января 2020
-
22:26
-
19:32
-
18:32
-
16:55
- 17 января 2020
-
21:12
-
16:38
- 16 января 2020
-
21:42
-
21:06
-
19:40
- 15 января 2020
-
19:55
-
18:45
- 14 января 2020
-
19:39
-
19:31