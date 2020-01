Двукратный чемпион мира по Dota Анатан ana Фам вновь ушёл в отпуск

Действующий чемпион мира по Dota 2 в составе OG Анатан ana Фам снова покинул основной ростер команды. Соцсети клуба сообщили о том, что австралийский керри взял отпуск до конца сезона и вернётся в состав OG в следующем игровом году. Пока неизвестно, кто заменит Фама в команде.



После победы на The International 2019 европейская команда OG объявила о перерыве и не принимала участие в отборочных турнирах двух первых туров сезона-2019/2020, а в данный момент ведёт подготовку к квалификации на третий мэйджор сезона ESL One Los Angeles.



Ранее Анатан уже брал перерыв. Это произошло в ноябре 2018 года, через два месяца после успеха на The International 2018. Вместо него на турнирах сезона-2018/2019 за OG играл россиянин Игорь iLTW Филатов. В марте ana вернулся в основной состав и помог команде выиграть второй чемпионат мира подряд.