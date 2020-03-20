Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

У стримера слетела цензура обнажёнки в игре, после чего его забанили на Twitch

У стримера слетела цензура обнажёнки в игре, после чего его забанили на Twitch
Киберспорт / Другие игры 0

Американский стример и киберспортивный комментатор Фил EE был забанен на твиче не по собственной вине. Он вёл трансляцию игры от подписчика, приняв все необходимые меры предосторожности, чтобы закрыть обнажённые части тела персонажей цензурой. Но внутриигровой инструмент сломался и зрители увидели то, что не ожидали увидеть.

Не уточняется, какая именно игра транслировалась в это время на его канале, но в эфир попала обнажённая грудь персонажа:

«Я был забанен на твиче за стрим игры от подписчика, так как цензура слетела на сиськах».

Стример и комментатор NBA 2k League Фил EE

Стример и комментатор NBA 2k League Фил EE

Стример был явно зол от случившегося, ведь стрим — это была его единственная возможность заработать немного денег в то время, когда многие киберспортивные турниры отменены из-за эпидемии коронавируса. Теперь он лишился на время и этого дохода.

Комментаторы, игроки и другие участники игрового сообщества должны быть предельно осторожными, если не хотят лишиться дохода со стримов. Тем не менее, учитывая тот факт, что ЕЕ пострадал из-за сломавшейся цензуры, Twitch должна пересмотреть его запрет.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020