У стримера слетела цензура обнажёнки в игре, после чего его забанили на Twitch

Американский стример и киберспортивный комментатор Фил EE был забанен на твиче не по собственной вине. Он вёл трансляцию игры от подписчика, приняв все необходимые меры предосторожности, чтобы закрыть обнажённые части тела персонажей цензурой. Но внутриигровой инструмент сломался и зрители увидели то, что не ожидали увидеть.



Не уточняется, какая именно игра транслировалась в это время на его канале, но в эфир попала обнажённая грудь персонажа:



«Я был забанен на твиче за стрим игры от подписчика, так как цензура слетела на сиськах».

Стример и комментатор NBA 2k League Фил EE

Стример был явно зол от случившегося, ведь стрим — это была его единственная возможность заработать немного денег в то время, когда многие киберспортивные турниры отменены из-за эпидемии коронавируса. Теперь он лишился на время и этого дохода.



Комментаторы, игроки и другие участники игрового сообщества должны быть предельно осторожными, если не хотят лишиться дохода со стримов. Тем не менее, учитывая тот факт, что ЕЕ пострадал из-за сломавшейся цензуры, Twitch должна пересмотреть его запрет.