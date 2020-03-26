Стример показал, как Half-Life Alyx может воспроизводиться без использования VR

Внутренние инструменты, встроенные в Half-Life Alyx, уже сейчас позволяют на какое-то время обойтись без использования VR-устройств.
24 марта представитель Valve Робин Уолкер сказал, что с «нетерпением ожидает» модов, которые позволят избавиться от привязки к VR и играть в Half-Life Alyx на стандартных дисплеях, клавиатуре и мышке. Основатель канала Valve News Network на YouTube Тайлер Маквикер удивил своих зрителей свободным перемещением по локации в Half-Life Alyx без использования VR-шлема. Но через некоторое время Тайлер открыл консоль, прописал в ней vr_enable_fake_vr_test, и на экране монитора вновь появились руки Аликс. Тайлер мог стрелять из оружия, управлять персонажем по-прежнему без использования VR-шлема.
Права на видео принадлежат Twitch. Видео размещено в аккаунте игрока Тайлера Маквикера.
Это большая находка для моддеров, так как инструменты, встроенные в Half-Life Alyx, необходимые для игры без VR, уже существуют, что должно резко облегчить работу моддерам. Представитель Valve Робин Уолкер считает, что Half-Life без VR будет выглядеть не так круто. Но для игроков, которые не могут себе позволить купить VR-устройства, это, несомненно, отличная новость.
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