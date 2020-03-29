Capcom обновила системные требования Resident Evil 3 Remake. Игра запустится на Windows 7

На странице игры в Steam появились обновлённые системные требования. Resident Evil 3 Remake можно будет запустить не только на Windows 10, но и на Windows 7 и 8.1.
Минимальные системные требования:
ОС: Windows 7, 8.1, 10 (64-разрядная версия)
Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 или лучше
Оперативная память: 8 Гб
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x с 2 Гб памяти
DirectX: 11 версия
Свободное место на диске: 45 Гб
Рекомендуемые системные требования:
ОС: Windows 10 (64-разрядная версия)
Процессор: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 или лучше
Оперативная память: 8 Гб
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 с 3 Гб памяти
DirectX: 12 версия
Свободное место на диске: 45 Гб
Resident Evil 3 Remake выйдет 3 апреля 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Сюжет расскажет о Джилл Валентайн, которая должна будет покинуть Раккун-Сити до ядерного взрыва.
Права на видео принадлежат «CAPCOM CO., LTD.». Посмотреть видео можно на канале Resident Evil в YouTube.
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