Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Capcom обновила системные требования Resident Evil 3 Remake. Игра запустится на Windows 7

Capcom обновила системные требования Resident Evil 3 Remake. Игра запустится на Windows 7
Киберспорт / Другие игры 0

На странице игры в Steam появились обновлённые системные требования. Resident Evil 3 Remake можно будет запустить не только на Windows 10, но и на Windows 7 и 8.1.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 7, 8.1, 10 (64-разрядная версия)
Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 или лучше
Оперативная память: 8 Гб
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x с 2 Гб памяти
DirectX: 11 версия
Свободное место на диске: 45 Гб

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 (64-разрядная версия)
Процессор: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 или лучше
Оперативная память: 8 Гб
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 с 3 Гб памяти
DirectX: 12 версия
Свободное место на диске: 45 Гб

Resident Evil 3 Remake выйдет 3 апреля 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Сюжет расскажет о Джилл Валентайн, которая должна будет покинуть Раккун-Сити до ядерного взрыва.

Права на видео принадлежат «CAPCOM CO., LTD.». Посмотреть видео можно на канале Resident Evil в YouTube.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020