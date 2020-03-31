Как создаются эмоции для PUBG

Одной из наиболее интересных особенностей, которая была добавлена в PUBG с того момента, как она стала популярной, являются эмоции. Эмоции — это те же танцы. И разработчики показали, как они создаются и кем.

Эмоции записываются при помощи захвата движения. На человека цепляют датчики, и они фиксируют его движения, которые потом передаются персонажам. Это может показаться смешным, но таким образом эмоции выходят реалистичными.

Права на видео принадлежат PUBG Corporation. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте PUBG.

Последний патч в PUBG вышел в середине марта. Он добавил оружие Панцерфауст, провёл балансировку некоторых видов оружия, включая оружие, расположенное только в air-дропах, внёс исправления ошибок и улучшил комфорт от игры, включая изменения в неуязвимость для режима командного боя. Весь список изменений обновления 6.3 доступен на официальном сайте игры.