Зинченко вышел в 1/4 финала Евро-2020 по FIFA, Лукаку покинул турнир

В турнире Евро-2020 по FIFA завершились матчи 1/8 финала. Определились уже практически все участники 1/4 финала.

В следующую стадию прошёл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко. Он в матче 1/8 финала победил Михаэля Грегорича со счётом 2:1. Ранее Зинченко также обыграл российского защитника «Зенита» Данила Кругового.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Результаты матчей 1/8 финала турнира:

Тодд Кантвелл — Ромелу Лукаку — 5:3

Мунас Деббур — Филип Биллинг — 1:0

Патрик Шик — Лиам Бойс — 2:1

Бернд Лено — Пюрю Сойри — 3:2

Лукас Эрнандес — Билли Гилмор — 1:5

Михаэль Грегорич — Александр Зинченко — 1:2

Диогу Жота — Никола Миленкович (состоится позднее)

Серхио Регилон — Ризван Марин (состоится позднее).