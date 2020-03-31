Зинченко вышел в 1/4 финала Евро-2020 по FIFA, Лукаку покинул турнир
Киберспорт / FIFA 0
В турнире Евро-2020 по FIFA завершились матчи 1/8 финала. Определились уже практически все участники 1/4 финала.
В следующую стадию прошёл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко. Он в матче 1/8 финала победил Михаэля Грегорича со счётом 2:1. Ранее Зинченко также обыграл российского защитника «Зенита» Данила Кругового.
Видео можно посмотреть на YouTube.
Результаты матчей 1/8 финала турнира:
Тодд Кантвелл — Ромелу Лукаку — 5:3
Мунас Деббур — Филип Биллинг — 1:0
Патрик Шик — Лиам Бойс — 2:1
Бернд Лено — Пюрю Сойри — 3:2
Лукас Эрнандес — Билли Гилмор — 1:5
Михаэль Грегорич — Александр Зинченко — 1:2
Диогу Жота — Никола Миленкович (состоится позднее)
Серхио Регилон — Ризван Марин (состоится позднее).
Определились все участники 1/8 финала Евро-2020 по FIFA. Среди них — Зинченко и Лукаку
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