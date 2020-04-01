Virtus.pro анонсировала второй состав по Dota 2

Киберспортивная организация Virtus.pro сообщила об открытии второго состава по Dota 2.



В него вошли: Егор «epileptick1d» Григоренко, Дмитрий «DM» Дорохин, Виталий «Save-» Мельник и Альберт «yume» Гараев. Ростислав «fn» Лозовой пока будет выступать за коллектив в роли стендина на второй позиции.



Дебютный матч второго состава Virtus.pro запланирован на 2 апреля в 18:30 мск. Он пройдёт в рамках турнира StayHome Challenge против команды Даниила Dendi Ишутина м B8 Esports.



Сергей Гламазда, генеральный менеджер Virtus.pro: «Первые мысли про второй состав появились ещё в январе, после турнира в Лейпциге задумка обрела более понятную форму. Идея довольно простая: второй состав даёт возможность молодым игрокам получить опыт игры на про-сцене со всеми сопутствующими условиями, но без жёсткого давления c ожиданием мгновенного результата. Клуб получает в своё распоряжение игроков, которые в будущем могут стать частью основного состава или даже заменить его полностью в далёкой перспективе.



Prodigy — именно так будет называться второй состав организации по Dota 2. Virtus.pro выбирала из вариантов Young и Junior, но остановилась на первом варианте:



«Конечно, все знакомы с одноимённой легендарной музыкальной группой, но значение этого слова важнее — «молодой одарённый человек». Думаю, что выбранное название отлично отражает суть команды. Перед ребятами сейчас стоит одна первостепенная цель: достичь уровня игры, где они смогут потягаться за выход на мэйджор через открытые или закрытые квалификации в сезоне-2019/2020 или через систему лиг в сезоне-2020/2021», — подытожил Сергей.