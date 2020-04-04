Мэддисон — о Valorant: даже школьники на Unity делают шутеры лучше

Популярный российский стример и блогер Илья «Мэддисон» Давыдов поделился мнением о компьютерной игре Valorant.



«Когда я вижу такой жуткий кусок дерьма как Valorant и то, что в него играет столько народу, мне хочется блевать и не иметь ничего общего с геймингом. 2020 год, даже школьники на Unity делают шутеры лучше», — написал Илья в своём «твиттере».



Напомним, показ геймплейных записей Valorant с закрытого плейтеста, который прошел в конце марта прошёл 3 апреля. За стримами по шутеру одновременно наблюдали почти миллион зрителей на Twitch. Бесплатный бета-тест игры начнётся 7 апреля.



Ранее сообщалось, что политическая партия ЛДПР объявила о выдвижении кандидатуры Ильи Мэддисона на президентские выборы. Позже выяснилось, что это первоапрельская шутка.