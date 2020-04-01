ЛДПР 1 апреля объявила о выдвижении кандидатуры Мэддисона на президентские выборы
ЛДПР в официальном сообществе «ВКонтакте» опубликовало шутку к 1 апреля. Партия сообщила, что выдвинула блогера Илью Мэддисона кандидатом в президенты России.
«Сильный президент ― сильная Россия. Мэддисон-2024», ― сказано на плакате.
Мэддисон вступил в ЛДПР в декабре 2019 года. Блогер выступает в партии в качестве эксперта по взаимодействию с представителями игровой индустрии. Ранее в ЛДПР уже говорили, что рассчитывают на популярность Мэддисона среди молодёжи.
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