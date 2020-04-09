Стримерша прошла Dark Souls III с помощью танцевального коврика

Стример emyliska завершила прохождение Dark Souls III при помощи танцевального коврика, который она использовала как контроллер. Девушка убила всех боссов в игре, включая дополнительных, информирует портал DTF.

Еmyliska победила Гундира с третьей попытки, Танцовщицу холодных земель — со второй. Одними из самых сложных боссов для прохождения на танцевальном коврике оказались Дьяконы глубин.

Стримерша написала, что на этот челлендж её вдохновила стример luality. Для настройки коврика emyliska использовала эмулятор контроллера Xbox, благодаря которому удалось назначить действия на все 10 доступных кнопок.

Согласно описанию канала emyliska на Twitch, Dark Souls III является одной из её любимых игр.