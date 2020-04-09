Valorant установила новый рекорд по просмотру: 34 млн часов за день

Valorant обновила рекорд по общему времени просмотра за день, установленный в первые часы после запуска закрытой беты тактического шутера. Общее время просмотра составило 34 млн часов. Об этом сообщает пресс-служба Riot Games.
Вдобавок к рекорду Valorant показала второй результат после финала ЧМ 2019 года по League of Legends по количеству одновременных просмотров — 1,7 млн.
«На примере Valorant Riot Games в очередной раз продемонстрировала, что создание сплочённого сообщества на Twitch — основа успеха. Мы видим, что сообщество в восторге от игры, и, как и в случае с League of Legends, мы рады, что нам посчастливилось творить историю успеха Valorant с самого начала», — сказал Бен Валла, первый вице-президент по сотрудничеству и корпоративному развитию Twitch.
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