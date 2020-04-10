В CS:GO обновили все основные карты. Это может быть связано с переходом на новый движок

Версии основных карт Counter-Strike: Global Offensive получили обновления в «Мастерской» Steam. Ранее сообщалось, что в ближайшее время игра будет перенесена на движок Source 2.

Обновления получили самые популярные карты — Vertigo, Dust2, Train, Mirage, Overpass, Office, Inferno, Chlorine и Anubis. Что именно изменилось, неизвестно. В комьюнити придерживаются мнения, что апдейты могут быть связаны именно с переходом шутера на Source 2.

В марте о возможном обновлении движка было заявлено на канале Valve News Network на YouTube. Потом информацию подтвердило несколько инсайдеров, включая инсайдера Nors3: «Информация о том, что Source 2 будет выпущен в CS:GO к маю-июню, выглядит надёжной, потому что я слышал её из проверенных источников. Но с Valve вы никогда не можете быть уверенными на сто процентов».



В игре уже есть некоторые аспекты исходного кода Source 2. Несмотря на то что почти за 10 лет в CS:GO не было никаких геймплейных изменений, обновление существующего движка Panorama UI в 2018-м дало первоначальный толчок для портирования игры на Source 2.