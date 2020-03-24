CS:GO выйдет на движке Source 2 через два месяца

Обновить игровой движок — это именно то, что фанаты CS:GO просят сделать Valve в течение уже многих лет. Кажется, теперь они дождались этого. Согласно утечкам от разных членов киберспортивного сообщества, CS:GO будет перенесена на движок Source 2 в течение двух месяцев.

Об этом было заявлено на канале Valve News Network на YouTube. Потом информацию подтвердило несколько инсайдеров, включая инсайдера Nors3: «Информация о том, что Source 2 будет выпущен в CS:GO через два месяца, выглядит надёжной, потому что я слышал её из проверенных источников. Но с Valve вы никогда не можете быть уверенными на сто процентов».

В игре уже есть некоторые аспекты исходного кода Source 2. Несмотря на то что почти за 10 лет в CS:GO не было никаких геймплейных изменений, обновление Panorama UI в 2018-м дало первоначальный толчок для портирования игры на Source 2.