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Мама Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом

Мама Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом
Киберспорт / Другие игры 0

Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес сообщила об отношениях с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом. Их совместная фотография появилась в «инстаграме» 52-летней женщины.

«Необъяснимое невозможно объяснить», — подписала фото Гонсалвес.

«Будь счастлива, мама. Люблю тебя», — написал в комментариях её 28-летний сын.

Не остался в стороне и отец Неймара, поддержав бывшую супругу эмодзи.

22-летний Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Его трансфер по сей день является самым дорогостоящим в истории футбола.

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