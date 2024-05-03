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Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 3 мая

Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 3 мая
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Сегодня, 3 мая, продолжится групповой этап турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках этого игрового дня станут известны первые представители групп C и D, которые покинут соревнование. Кроме этого, два коллектива отберутся в плей-офф чемпионата.

  • 14:30. Группа D, нижняя сетка, BIG (Германия) — Pera Esports (Европа)
  • 14:30. Группа D, нижняя сетка, HEROIC (Дания) — FlyQuest (Австралия)
  • 17:30. Группа С, сетка последнего шанса, Bad News Kangaroos (Австралия) — FURIA Esports (Бразилия)
  • 17:30. Группа С, нижняя сетка, ENCE (Польша) — GamerLegion (Европа)
  • 20:30. Группа D, сетка последнего шанса, Ninjas in Pyjamas (Европа) — BOSS (США)
  • 20:30. Группа D, нижняя сетка, победитель первой пары — победитель второй пары
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