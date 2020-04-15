Snoop Dogg: EA, почини свои грёбаные серверы, мы тут играть пытаемся

Серверы Electronic Arts подверглись DDoS-атакам: с 14 апреля у игроков возникают проблемы при подключении к онлайн-режимам FIFA 20, Madden NFL 20, Battlefield и The Sims 4.

Игроки не могут присоединиться к онлайн-режимам, приобрести игры в сервисе Origin и войти в свои аккаунты. Разработчики осведомлены о проблеме и пытаются её разрешить. Техническая поддержка EA Help сообщила о серии атак 14 апреля, а спустя сутки появились сбои с доступом к серверам EA Sports. «Эй, ребята, мы временно отключили создание матчей в режимах FUT и VOLTA. Продолжаем разбираться с проблемой», — написали разработчики в «Твиттере».

Нервничают не только обычные игроки, но и такие звёзды, как Снуп Догг. Рэпер является фанатом Madden NFL. Он в нецензурной форме потребовал, чтобы EA разобралась с проблемой: «EA, почини свои грёбаные серверы, мы тут играть пытаемся», — сказал рэпер в «Инстаграме».