Snoop Dogg: EA, почини свои грёбаные серверы, мы тут играть пытаемся

Серверы Electronic Arts подверглись DDoS-атакам: с 14 апреля у игроков возникают проблемы при подключении к онлайн-режимам FIFA 20, Madden NFL 20, Battlefield и The Sims 4.
Игроки не могут присоединиться к онлайн-режимам, приобрести игры в сервисе Origin и войти в свои аккаунты. Разработчики осведомлены о проблеме и пытаются её разрешить. Техническая поддержка EA Help сообщила о серии атак 14 апреля, а спустя сутки появились сбои с доступом к серверам EA Sports. «Эй, ребята, мы временно отключили создание матчей в режимах FUT и VOLTA. Продолжаем разбираться с проблемой», — написали разработчики в «Твиттере».
Нервничают не только обычные игроки, но и такие звёзды, как Снуп Догг. Рэпер является фанатом Madden NFL. Он в нецензурной форме потребовал, чтобы EA разобралась с проблемой: «EA, почини свои грёбаные серверы, мы тут играть пытаемся», — сказал рэпер в «Инстаграме».
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