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Ubisoft снимет комедию о пожилых киберспортсменах

Ubisoft снимет комедию о пожилых киберспортсменах
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Французский издатель и разработчик игр Ubisoft объединился с Эбби Коном и Марком Сильверстайном, соавторами и сорежиссерами комедии «Красотка на всю голову», чтобы снять фильм, ориентированный на пожилых граждан, которым интересен киберспорт.

Действия фильма будут основаны на статье 2019 года, которая была опубликована в The Wall Street Journal и называлась: «следующее поколение конкурентоспособных геймеров старше 60». В ней говорилось о команде по CS:GO — The Silver Snipers. Средний возраст игроков этого коллектива составляет 70 лет. Пока нет никакой информации о сценарии, названии и дате релиза фильма.

The Silver Snipers

The Silver Snipers

Фото: lenovo-silversnipers.com

Ubisoft активно продвигает собственное производство фильмов и телевизионных программ. В начале этого года компания представила первый трейлер комедийного сериала Mythic Quest: Raven’s Banquet про разработчиков видеоигр. Кроме того, Ubisoft в настоящее время работает над киноадаптацией собственной игры Tom Clancy’s The Division. Фильм выйдет в онлайн-сервисе Netflix, главные роли исполнят Джессика Честейн и Джейк Джилленхол, а режиссёром фильма выступил Дэвид Литч, известный по работе над фильмами «Джон Уик» и «Дэдпул 2».

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