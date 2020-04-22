В Dota 2 вышел патч 7.26а: полный список изменений

Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. Разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.
Общие изменения
Бонус к опыту за серию убийств был изменен.
Раньше: 30->100 * уровень
Теперь: 20->90 * уровень
Изменения предметов
BOOTS OF SPEED
Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45
POWER TREADS
Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45
ARCANE BOOTS
Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45
PHASE BOOTS
Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45
Бонус к скорости передвижения при активации артефакта уменьшен с 22% до 20%.
TRANQUIL BOOTS
Бонус к скорости передвижения в активном состоянии изменен с +26% до +75
Бонус к скорости передвижения в пассивном состоянии изменено с +18% до +50
GUARDIAN GREAVES
Бонус к скорости передвижения изменен с +17% до +50
BOOTS OF TRAVEL
Бонус к скорости передвижения изменен с 38/44% до +110/130
SPIDER LEGS
Бонус к скорости передвижения изменен с +28% до +65
FORCE BOOTS
Бонус к скорости передвижения изменен с +40% до +115
WOODLAND STRIDERS
Бонус к скорости передвижения изменен с +50% до +140
YASHA
Бонус к скорости передвижения изменен с +20 до +8%
MANTA STYLE
Бонус к скорости передвижения изменен с +20 to +8%
SANGE AND YASHA
Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%
YASHA AND KAYA
Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%
TRIDENT
Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%
DRUM OF ENDURANCE
Бонус к скорости передвижения уменьшен с 13% до 12%
SPIRIT VESSEL
Теперь есть аура, которая сокращает лечение и кражу здоровья на 20% в радиусе 1200
Уменьшение регенерации здоровья от Soul Release изменено с 60% до 35%
Сборка больше не требует Wind Lace, предмет не увеличивает скорость
Стоимость рецепта увеличена с 750 до 1000
RING OF BASILIUS
Стоимость рецепта увеличена со 150 до 175
HEADDRESS
Стоимость рецепта увеличена со 150 до 200
SOUL RING
Стоимость рецепта увеличена с 250 до 300
VLADMIR'S OFFERING
Кража здоровья уменьшена с 25% до 20%
Стоимость рецепта увеличена с 550 до 600
MEKANSM
Стоимость рецепта увеличена с 950 до 1000
PIPE OF INSIGHT
Стоимость рецепта увеличена с 1000 до 1200
LOTUS ORB
Стоимость использования увеличена со 150 до 175
SILVER EDGE
Теперь не уменьшает восстановление здоровья
EYE OF SKADI
Уменьшает восстановление здоровья, лечения и кражи здоровья на 35%
NULLIFIER
Дебаф больше не диспелится
BLADE MAIL
Бонусный интеллект уменьшен с 10 до 8
Изменения героев
ALCHEMIST
GREEVIL'S GREED: Макс. бонус золота уменьшен с 20/24/28/32 до 18/22/26/30
GREEVIL'S GREED: Базовый бонус золото уменьшено с 4 до 3
GREEVIL'S GREED: Множитель руны богатства снижен с 2/2.5/3/3.5 до 1.5/2/2.5/3
BATRIDER
FIREFLY: Скорость передвижения уменьшена с 4/8/12/16% до 4/7/10/13%
BLOODSEEKER
THIRST: Бонус скорости передвижения за героя снижен с 12/24/36/48% to 14/24/34/44%
BOUNTY HUNTER
TRACK: Дополнительное золото для героя уменьшено с 150/250/350 до 130/225/320
BREWMASTER
PRIMAL SPLIT: Урон Permanent Immolation увеличен с 20/40/60 до 25/50/75
BROODMOTHER
SPIN WEB: Бонус к скорости уменьшен с 25/40/55/70% до 20/35/50/65%
CHAOS KNIGHT
PHANTASM: Перезарядка снижена с 145/135/125 до 125
CHEN
DIVINE FAVOR: Регенерация здоровья уменьшена с 2/3/4/5 до 1.25/2.5/3.75/5
CLINKZ
SEARING ARROWS: Урон увеличен с 20/30/40/50 до 30/40/50/60
SEARING ARROWS: Стоимость увеличена с 6/8/10/12 до 9/10/11/12
DEATH PROPHET
Базовая скорость уменьшена с 315 до 310
EXORCISM: Ускорение передвижения уменьшена с 20% до 16/18/20%
EXORCISM: Стоимость увеличена с 200/300/400 до 250/350/450
DRAGON KNIGHT
Прирост силы уменьшен с 3.6 до 3.4
ELDER DRAGON FORM: Аганим больше не увеличивает дальность атаки
DROW RANGER
Базовая броня увеличена на 2
EMBER SPIRIT
SEARING CHAINS: Перезарядка увеличена с 11/10/12/8 до 13/12/11/10
KEEPER OF THE LIGHT
BLINDING LIGHT: Перезарядка увеличена с 14 до 20/18/16/14
WILL-O-WISP: Перезарядка увеличена с 120 до 130
LESHRAC
PULSE NOVA: Урон увеличен с 100/140/180 до 100/150/200
LONE DRUID
Талант 25 уровня теперь дает -0,2 к задержке перед атакой
LUNA
Скорость анимация атаки уменьшена с 0,46 до 0,35
NIGHT STALKER
Базовая скорость уменьшена с 300 до 295
OGRE MAGI
BLOODLUST: Бонус к скорости уменьшен с 8/10/12/14% до 7/9/11/13%
OUTWORLD DEVOURER
ARCANE ORB: Урон увеличен с 5/7/9/11% до 6/8/10/12%
PHOENIX
FIRE SPIRITS: Перезарядка увеличена с 45/40/35/30 до 51/44/37/30
SUPERNOVA: Аганим больше не дает возможность кастовать Sun Ray
Талант на 20 уровне теперь даёт возможность использовать Sun Ray во время Supernova вместо +1.25с к стану от Supernova
PUGNA
DECREPIFY: Дальность применения уменьшена с 700 до 400/500/600/700
NETHER WARD: Длительность действия nether Ward уменьшена с 30 до 18/22/26/30
RAZOR
Базовая скорость передвижения уменьшена с 285 до 280
STORM SURGE: Бонусная скорость союзников уменьшена с 3/5/7/9% до 2/4/6/8%
SLARDAR
SPRINT: Скорость передвижения уменьшена с 20/28/36/44% до 18/26/34/42%
Скорость передвижения в воде уменьшена с 25/48/66/95% до 25/45/65/85%
SPIRIT BREAKER
BULLDOZE: Скорость передвижения уменьшена с 14/20/26/32% до 12/18/24/30%
VOID SPIRIT
Талант на 10 уровне теперь дает +25 урона вместо +30
WRAITH KING
VAMPIRIC AURA: Бонусный урон уменьшен с 6/12/18/24 до 4/10/16/22
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