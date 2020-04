В Dota 2 вышел патч 7.26а: полный список изменений

Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. Разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.

Общие изменения



Бонус к опыту за серию убийств был изменен.



Раньше: 30->100 * уровень



Теперь: 20->90 * уровень



Изменения предметов



BOOTS OF SPEED



Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45



POWER TREADS



Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45



ARCANE BOOTS



Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45



PHASE BOOTS



Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45

Бонус к скорости передвижения при активации артефакта уменьшен с 22% до 20%.



TRANQUIL BOOTS



Бонус к скорости передвижения в активном состоянии изменен с +26% до +75

Бонус к скорости передвижения в пассивном состоянии изменено с +18% до +50



GUARDIAN GREAVES



Бонус к скорости передвижения изменен с +17% до +50



BOOTS OF TRAVEL



Бонус к скорости передвижения изменен с 38/44% до +110/130



SPIDER LEGS



Бонус к скорости передвижения изменен с +28% до +65



FORCE BOOTS



Бонус к скорости передвижения изменен с +40% до +115



WOODLAND STRIDERS



Бонус к скорости передвижения изменен с +50% до +140



YASHA



Бонус к скорости передвижения изменен с +20 до +8%



MANTA STYLE



Бонус к скорости передвижения изменен с +20 to +8%



SANGE AND YASHA



Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%



YASHA AND KAYA



Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%



TRIDENT



Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%



DRUM OF ENDURANCE



Бонус к скорости передвижения уменьшен с 13% до 12%



SPIRIT VESSEL



Теперь есть аура, которая сокращает лечение и кражу здоровья на 20% в радиусе 1200

Уменьшение регенерации здоровья от Soul Release изменено с 60% до 35%

Сборка больше не требует Wind Lace, предмет не увеличивает скорость

Стоимость рецепта увеличена с 750 до 1000



RING OF BASILIUS



Стоимость рецепта увеличена со 150 до 175



HEADDRESS



Стоимость рецепта увеличена со 150 до 200



SOUL RING



Стоимость рецепта увеличена с 250 до 300



VLADMIR'S OFFERING



Кража здоровья уменьшена с 25% до 20%

Стоимость рецепта увеличена с 550 до 600



MEKANSM



Стоимость рецепта увеличена с 950 до 1000



PIPE OF INSIGHT



Стоимость рецепта увеличена с 1000 до 1200



LOTUS ORB



Стоимость использования увеличена со 150 до 175



SILVER EDGE



Теперь не уменьшает восстановление здоровья



EYE OF SKADI



Уменьшает восстановление здоровья, лечения и кражи здоровья на 35%



NULLIFIER



Дебаф больше не диспелится



BLADE MAIL



Бонусный интеллект уменьшен с 10 до 8



Изменения героев



ALCHEMIST



GREEVIL'S GREED: Макс. бонус золота уменьшен с 20/24/28/32 до 18/22/26/30

GREEVIL'S GREED: Базовый бонус золото уменьшено с 4 до 3

GREEVIL'S GREED: Множитель руны богатства снижен с 2/2.5/3/3.5 до 1.5/2/2.5/3



BATRIDER



FIREFLY: Скорость передвижения уменьшена с 4/8/12/16% до 4/7/10/13%



BLOODSEEKER



THIRST: Бонус скорости передвижения за героя снижен с 12/24/36/48% to 14/24/34/44%



BOUNTY HUNTER



TRACK: Дополнительное золото для героя уменьшено с 150/250/350 до 130/225/320



BREWMASTER



PRIMAL SPLIT: Урон Permanent Immolation увеличен с 20/40/60 до 25/50/75



BROODMOTHER



SPIN WEB: Бонус к скорости уменьшен с 25/40/55/70% до 20/35/50/65%



CHAOS KNIGHT



PHANTASM: Перезарядка снижена с 145/135/125 до 125



CHEN



DIVINE FAVOR: Регенерация здоровья уменьшена с 2/3/4/5 до 1.25/2.5/3.75/5



CLINKZ



SEARING ARROWS: Урон увеличен с 20/30/40/50 до 30/40/50/60

SEARING ARROWS: Стоимость увеличена с 6/8/10/12 до 9/10/11/12



DEATH PROPHET



Базовая скорость уменьшена с 315 до 310

EXORCISM: Ускорение передвижения уменьшена с 20% до 16/18/20%

EXORCISM: Стоимость увеличена с 200/300/400 до 250/350/450



DRAGON KNIGHT



Прирост силы уменьшен с 3.6 до 3.4

ELDER DRAGON FORM: Аганим больше не увеличивает дальность атаки



DROW RANGER



Базовая броня увеличена на 2



EMBER SPIRIT



SEARING CHAINS: Перезарядка увеличена с 11/10/12/8 до 13/12/11/10



KEEPER OF THE LIGHT



BLINDING LIGHT: Перезарядка увеличена с 14 до 20/18/16/14

WILL-O-WISP: Перезарядка увеличена с 120 до 130



LESHRAC



PULSE NOVA: Урон увеличен с 100/140/180 до 100/150/200



LONE DRUID



Талант 25 уровня теперь дает -0,2 к задержке перед атакой



LUNA



Скорость анимация атаки уменьшена с 0,46 до 0,35



NIGHT STALKER



Базовая скорость уменьшена с 300 до 295



OGRE MAGI



BLOODLUST: Бонус к скорости уменьшен с 8/10/12/14% до 7/9/11/13%



OUTWORLD DEVOURER



ARCANE ORB: Урон увеличен с 5/7/9/11% до 6/8/10/12%



PHOENIX



FIRE SPIRITS: Перезарядка увеличена с 45/40/35/30 до 51/44/37/30

SUPERNOVA: Аганим больше не дает возможность кастовать Sun Ray

Талант на 20 уровне теперь даёт возможность использовать Sun Ray во время Supernova вместо +1.25с к стану от Supernova



PUGNA



DECREPIFY: Дальность применения уменьшена с 700 до 400/500/600/700

NETHER WARD: Длительность действия nether Ward уменьшена с 30 до 18/22/26/30



RAZOR



Базовая скорость передвижения уменьшена с 285 до 280

STORM SURGE: Бонусная скорость союзников уменьшена с 3/5/7/9% до 2/4/6/8%



SLARDAR



SPRINT: Скорость передвижения уменьшена с 20/28/36/44% до 18/26/34/42%

Скорость передвижения в воде уменьшена с 25/48/66/95% до 25/45/65/85%



SPIRIT BREAKER



BULLDOZE: Скорость передвижения уменьшена с 14/20/26/32% до 12/18/24/30%



VOID SPIRIT



Талант на 10 уровне теперь дает +25 урона вместо +30



WRAITH KING



VAMPIRIC AURA: Бонусный урон уменьшен с 6/12/18/24 до 4/10/16/22