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В Dota 2 вышел патч 7.26а: полный список изменений

В Dota 2 вышел патч 7.26а: полный список изменений
Киберспорт / Dota 2 0

Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. Разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.

Общие изменения

Бонус к опыту за серию убийств был изменен.

Раньше: 30->100 * уровень

Теперь: 20->90 * уровень

Изменения предметов

BOOTS OF SPEED

Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45

POWER TREADS

Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45

ARCANE BOOTS

Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45

PHASE BOOTS

Бонус к скорости передвижения изменен с +15% до +45
Бонус к скорости передвижения при активации артефакта уменьшен с 22% до 20%.

TRANQUIL BOOTS

Бонус к скорости передвижения в активном состоянии изменен с +26% до +75
Бонус к скорости передвижения в пассивном состоянии изменено с +18% до +50

GUARDIAN GREAVES

Бонус к скорости передвижения изменен с +17% до +50

BOOTS OF TRAVEL

Бонус к скорости передвижения изменен с 38/44% до +110/130

SPIDER LEGS

Бонус к скорости передвижения изменен с +28% до +65

FORCE BOOTS

Бонус к скорости передвижения изменен с +40% до +115

WOODLAND STRIDERS

Бонус к скорости передвижения изменен с +50% до +140

YASHA

Бонус к скорости передвижения изменен с +20 до +8%

MANTA STYLE

Бонус к скорости передвижения изменен с +20 to +8%

SANGE AND YASHA

Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%

YASHA AND KAYA

Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%

TRIDENT

Бонус к скорости передвижения изменен с +30 до +10%

DRUM OF ENDURANCE

Бонус к скорости передвижения уменьшен с 13% до 12%

SPIRIT VESSEL

Теперь есть аура, которая сокращает лечение и кражу здоровья на 20% в радиусе 1200
Уменьшение регенерации здоровья от Soul Release изменено с 60% до 35%
Сборка больше не требует Wind Lace, предмет не увеличивает скорость
Стоимость рецепта увеличена с 750 до 1000

RING OF BASILIUS

Стоимость рецепта увеличена со 150 до 175

HEADDRESS

Стоимость рецепта увеличена со 150 до 200

SOUL RING

Стоимость рецепта увеличена с 250 до 300

VLADMIR'S OFFERING

Кража здоровья уменьшена с 25% до 20%
Стоимость рецепта увеличена с 550 до 600

MEKANSM

Стоимость рецепта увеличена с 950 до 1000

PIPE OF INSIGHT

Стоимость рецепта увеличена с 1000 до 1200

LOTUS ORB

Стоимость использования увеличена со 150 до 175

SILVER EDGE

Теперь не уменьшает восстановление здоровья

EYE OF SKADI

Уменьшает восстановление здоровья, лечения и кражи здоровья на 35%

NULLIFIER

Дебаф больше не диспелится

BLADE MAIL

Бонусный интеллект уменьшен с 10 до 8

Изменения героев

ALCHEMIST

GREEVIL'S GREED: Макс. бонус золота уменьшен с 20/24/28/32 до 18/22/26/30
GREEVIL'S GREED: Базовый бонус золото уменьшено с 4 до 3
GREEVIL'S GREED: Множитель руны богатства снижен с 2/2.5/3/3.5 до 1.5/2/2.5/3

BATRIDER

FIREFLY: Скорость передвижения уменьшена с 4/8/12/16% до 4/7/10/13%

BLOODSEEKER

THIRST: Бонус скорости передвижения за героя снижен с 12/24/36/48% to 14/24/34/44%

BOUNTY HUNTER

TRACK: Дополнительное золото для героя уменьшено с 150/250/350 до 130/225/320

BREWMASTER

PRIMAL SPLIT: Урон Permanent Immolation увеличен с 20/40/60 до 25/50/75

BROODMOTHER

SPIN WEB: Бонус к скорости уменьшен с 25/40/55/70% до 20/35/50/65%

CHAOS KNIGHT

PHANTASM: Перезарядка снижена с 145/135/125 до 125

CHEN

DIVINE FAVOR: Регенерация здоровья уменьшена с 2/3/4/5 до 1.25/2.5/3.75/5

CLINKZ

SEARING ARROWS: Урон увеличен с 20/30/40/50 до 30/40/50/60
SEARING ARROWS: Стоимость увеличена с 6/8/10/12 до 9/10/11/12


DEATH PROPHET

Базовая скорость уменьшена с 315 до 310
EXORCISM: Ускорение передвижения уменьшена с 20% до 16/18/20%
EXORCISM: Стоимость увеличена с 200/300/400 до 250/350/450

DRAGON KNIGHT

Прирост силы уменьшен с 3.6 до 3.4
ELDER DRAGON FORM: Аганим больше не увеличивает дальность атаки

DROW RANGER

Базовая броня увеличена на 2

EMBER SPIRIT

SEARING CHAINS: Перезарядка увеличена с 11/10/12/8 до 13/12/11/10

KEEPER OF THE LIGHT

BLINDING LIGHT: Перезарядка увеличена с 14 до 20/18/16/14
WILL-O-WISP: Перезарядка увеличена с 120 до 130

LESHRAC

PULSE NOVA: Урон увеличен с 100/140/180 до 100/150/200

LONE DRUID

Талант 25 уровня теперь дает -0,2 к задержке перед атакой

LUNA

Скорость анимация атаки уменьшена с 0,46 до 0,35

NIGHT STALKER

Базовая скорость уменьшена с 300 до 295

OGRE MAGI

BLOODLUST: Бонус к скорости уменьшен с 8/10/12/14% до 7/9/11/13%

OUTWORLD DEVOURER

ARCANE ORB: Урон увеличен с 5/7/9/11% до 6/8/10/12%

PHOENIX

FIRE SPIRITS: Перезарядка увеличена с 45/40/35/30 до 51/44/37/30
SUPERNOVA: Аганим больше не дает возможность кастовать Sun Ray
Талант на 20 уровне теперь даёт возможность использовать Sun Ray во время Supernova вместо +1.25с к стану от Supernova

PUGNA

DECREPIFY: Дальность применения уменьшена с 700 до 400/500/600/700
NETHER WARD: Длительность действия nether Ward уменьшена с 30 до 18/22/26/30

RAZOR

Базовая скорость передвижения уменьшена с 285 до 280
STORM SURGE: Бонусная скорость союзников уменьшена с 3/5/7/9% до 2/4/6/8%

SLARDAR

SPRINT: Скорость передвижения уменьшена с 20/28/36/44% до 18/26/34/42%
Скорость передвижения в воде уменьшена с 25/48/66/95% до 25/45/65/85%

SPIRIT BREAKER

BULLDOZE: Скорость передвижения уменьшена с 14/20/26/32% до 12/18/24/30%

VOID SPIRIT

Талант на 10 уровне теперь дает +25 урона вместо +30

WRAITH KING

VAMPIRIC AURA: Бонусный урон уменьшен с 6/12/18/24 до 4/10/16/22

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