Unicorns of Love победила на весеннем сплите Континентальной лиги по League of Legends
В финале СНГ-состав европейской организации Unicorns of Love всухую обыграл RoX — 3:0.
После победы Unicorns of Love на первой карте организаторы приняли решение начать матч заново. Причиной для такого решения стало отсутствие задержки на англоязычной трансляции, из-за чего игроки и тренеры могли подсматривать за действиями противника.
Состав победившей команды:
- Владислав BOSS Фомин
- Лев Nomanz Якшин
- Кирилл AHaHaCiK Скворцов
- Александр SaNTaS Лифашин
- Илья Gadget Макавчук
- Фабиан Sheepy Маллат (тренер команды)
За первое место Unicorns of Love получила 2 млн рублей. Игроки RoX заработали 1 млн рублей. Турнир с общим призовым фондом в 5 млн рублей прошёл в онлайне с 22 февраля по 26 апреля.
В марте Unicorns of Love победила на LCL Open Cup Spring 2020, также обыграв в финале RoX.
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