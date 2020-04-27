Unicorns of Love победила на весеннем сплите Континентальной лиги по League of Legends

В финале СНГ-состав европейской организации Unicorns of Love всухую обыграл RoX — 3:0.

После победы Unicorns of Love на первой карте организаторы приняли решение начать матч заново. Причиной для такого решения стало отсутствие задержки на англоязычной трансляции, из-за чего игроки и тренеры могли подсматривать за действиями противника.

Состав победившей команды:

Владислав BOSS Фомин

Лев Nomanz Якшин

Кирилл AHaHaCiK Скворцов

Александр SaNTaS Лифашин

Илья Gadget Макавчук

Фабиан Sheepy Маллат (тренер команды)

За первое место Unicorns of Love получила 2 млн рублей. Игроки RoX заработали 1 млн рублей. Турнир с общим призовым фондом в 5 млн рублей прошёл в онлайне с 22 февраля по 26 апреля.

В марте Unicorns of Love победила на LCL Open Cup Spring 2020, также обыграв в финале RoX.