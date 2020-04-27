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Unicorns of Love победила на весеннем сплите Континентальной лиги по League of Legends

Unicorns of Love победила на весеннем сплите Континентальной лиги по League of Legends
Киберспорт / League of Legends 0

В финале СНГ-состав европейской организации Unicorns of Love всухую обыграл RoX — 3:0.

После победы Unicorns of Love на первой карте организаторы приняли решение начать матч заново. Причиной для такого решения стало отсутствие задержки на англоязычной трансляции, из-за чего игроки и тренеры могли подсматривать за действиями противника.

Состав победившей команды:

  • Владислав BOSS Фомин
  • Лев Nomanz Якшин
  • Кирилл AHaHaCiK Скворцов
  • Александр SaNTaS Лифашин
  • Илья Gadget Макавчук
  • Фабиан Sheepy Маллат (тренер команды)

За первое место Unicorns of Love получила 2 млн рублей. Игроки RoX заработали 1 млн рублей. Турнир с общим призовым фондом в 5 млн рублей прошёл в онлайне с 22 февраля по 26 апреля.

В марте Unicorns of Love победила на LCL Open Cup Spring 2020, также обыграв в финале RoX.

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