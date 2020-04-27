Ужасная трагедия в семье киберспортсмена. Сердце неродившейся девочки остановилось

Бывший игрок Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive Ярослав pashaBiceps Яжомбковски поделился со своими фанатами страшной новостью. Его жена потеряла ребёнка.

«Фанаты, вы — часть моего мира, поэтому поделюсь им с вами. Последние два дня были очень тяжёлыми для моей семьи. Моя жена была на четвёртом месяце беременности, но сердце ребёнка остановилось. Завтра она отправляется в больницу на самый тяжёлый матч в её жизни, это должна была быть девочка. Люблю тебя», — написал киберспортсмен на своей странице в «Твиттере».

Это должен был быть третий ребёнок в семье киберспортсмена. До этого в 2014-м у него родилась дочь, которую назвали Нелей, а спустя два года на свет появилась Селина. Ярослав выступал на про-сцене с 2004 года. Лучшие годы карьеры Ярослава пришлись на выступление в Virtus.pro: за российскую организацию он играл с 2014 по 2019 год.