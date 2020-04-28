В Dota2 вышел патч, ослабляющий таланты всех героев

Компания Valve выпустила новый патч 7.26b для Dota 2. Разработчики в патче ослабили все таланты примерно на 20%. Также увеличено получение опыта для соперников при добивании союзного крипа.

Список основных изменений:

— Денаи крипов больше не дают золота.

— Теперь при денае крипа сопернику даётся 50% опыта вместо 40%.

— Базовая награда за крипа ближнего боя увеличена на 5 единиц золота.

— Базовая награда за нейтральных крипов увеличена на 10%.

— Все таланты ослаблены примерно на 20%.

— Башни теперь дают ауру восстановления здоровья. Тир-1 башни увеличивают регенерацию на 1, а все остальные — на 3.

— Опыт, необходимый для достижения 9/10/11/12/13 уровней, увеличен с 780/810/840/870/900 ед. до 890/930/970/1010/1050 ед.

Также авторы патча изменили свойства ряда предметов.