Неизвестные повредили автомобиль Александра s1mple Костылёва

Автомобиль Александра s1mple Костылёва — игрока Natus Vincere по CS:GO — был повреждён на платной стоянке. Неизвестные сняли фары и зеркала заднего вида. Об этом «ВКонтакте» сообщил комментатор Арсений ceh9 Триноженко.

«Как оказалось, платная парковка — не панацея. В Киеве на улице Драгоманова неизвестные сняли фары с элитного Porsche «инвалида» на платной парковке», — сообщает dtp.kiev.ua.

Брат Александра, Алексей Костылёв, уточнил, что на инвалидное место автомобиль перегнали по просьбе охраны, чтобы машина находилась возле них. До этого она стояла на своём месте.

О том, что у Александра именно этот автомобиль, стало известно из интервью, которое он дал Алексею overDrive Бирюкову в начале этого года: «Да, у меня Porsche Panamera GTS 2018-го года с 5000 пробега. Я её купил, но никогда о ней не говорил, фотки не выкладывал. Обычно, когда игрок выкладывает фото машины, люди начинают говорить, что этот игрок потерял мотивацию, больше не хочет тренироваться, думает только о том, как потратить деньги. Я не хочу, чтобы обо мне так думали. У меня была старая Audi и захотелось купить что-то новое», — сказал s1mple в интервью.