Игрок в Fortnite Dubs, недавно отстранённый за расизм, попался на читерстве

15-летний Даниэль Пол Уолш, выступающий в Fortnite под ником Dubs, угодил в новый скандал. Прошло всего несколько недель с того момента, как команда Уолша, FaZe Clan, отстранила его от игры на неопределённый срок за использование нецензурного слова, обозначающего темнокожих людей, во время стрима, который вёл кто-то из его знакомых. Теперь Даниэля уличили в нечестной игре на Cash Cup.
Dubs активно обсуждал детали предстоящей игры с соперником — waffleslul, и они намеренно не стреляли друг в друга. В частности, waffleslul дважды ждал, пока Dubs закончит сражение с другим оппонентом, не пытаясь вмешаться и помочь напарнику по команде. В итоге Dubs занял на Cash Cup 7-е место и заработал $ 350, а waffleslul — 8-е, что принесло ему $ 300.
Разработчик Fornite, Epic Games, пока официально не отреагировала на инцидент, но ранее уже были случаи бана сговаривавшихся игроков.
- 3 мая 2020
-
16:56
-
16:25
-
16:16
-
14:21
-
03:27
-
02:09
-
00:33
- 2 мая 2020
-
21:14
-
20:28
-
17:34
-
16:28
-
14:04
-
12:23
-
00:48
-
00:17
-
00:01
- 1 мая 2020
-
23:31
-
19:38
-
16:48
-
14:49
-
14:38
-
13:53
-
13:12
-
11:40
-
09:39
-
08:02
-
06:41
-
03:35
-
03:06
-
01:57
-
01:41
- 30 апреля 2020
-
21:54
-
21:06
-
18:30
-
14:35