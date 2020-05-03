Игрок в Fortnite Dubs, недавно отстранённый за расизм, попался на читерстве

15-летний Даниэль Пол Уолш, выступающий в Fortnite под ником Dubs, угодил в новый скандал. Прошло всего несколько недель с того момента, как команда Уолша, FaZe Clan, отстранила его от игры на неопределённый срок за использование нецензурного слова, обозначающего темнокожих людей, во время стрима, который вёл кто-то из его знакомых. Теперь Даниэля уличили в нечестной игре на Cash Cup.



Dubs активно обсуждал детали предстоящей игры с соперником — waffleslul, и они намеренно не стреляли друг в друга. В частности, waffleslul дважды ждал, пока Dubs закончит сражение с другим оппонентом, не пытаясь вмешаться и помочь напарнику по команде. В итоге Dubs занял на Cash Cup 7-е место и заработал $ 350, а waffleslul — 8-е, что принесло ему $ 300.



Разработчик Fornite, Epic Games, пока официально не отреагировала на инцидент, но ранее уже были случаи бана сговаривавшихся игроков.

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