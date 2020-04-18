Дети баскетболиста Перкинса потратили на Fortnite $16 000, за что были наказаны

Бывший баскетболист НБА Кендрик Перкинс во время подкаста «Pardon My Take» рассказал, что его дети потратили на скины в Fortnite $16 000, воспользовавшись его кредитной карточкой.



Оказывается, он даже не знал, что его дети пользуются его кредиткой, пока не пришла выписка из банка, в которой было написано о превышении лимита в $15 000. «Я смотрю на выписку по кредитке и вижу списания на Fortnite: $269, $300 и думаю, какого чёрта!», — говорит спортсмен.

Кендрик Перкинс Фото: vbetnews.com

Несмотря на то, что Fortnite бесплатная игра, игроки могут тратить деньги на боевой пропуск и скины. Дети баскетболиста, видимо, приобретали скины не только для себя, но и для своих друзей. Тогда Кендрик со своей женой решил проучить их довольно жёстким методом.

«Мы пошли с женой в ломбард и купили старую PlayStation, примерно за 30 баксов. Она выглядела примерно так же, как и их консоль. Тогда мы бросили её в бассейн. Перед этим мы спрятали консоль детей, потому что они были наказаны. Но когда они вернулись домой из школы, то увидели якобы свою консоль в бассейне. Она пролежала там неделю. И каждый раз, когда они проходили возле бассейна, то буквально утопали в слезах», — добавил Кендрик.