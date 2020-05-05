Хакер взломал Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered через четыре дня после релиза

Хакер под ником Extern сумел взломать PC-версию игры Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Хакер обошёл защиту Arxan всего через четыре дня после релиза.
Как сообщает Extern, аналогичная технология защиты, но с более высоким уровнем стоит в Call of Duty: Modern Warfare. По мнению специалиста, в любом случае последняя часть франшизы сейчас уязвима.
Ранее был осуществлён релиз Call of Duty: Warzone, он состоялся 10 марта для Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Тогда в Call of Duty: Warzone был режим только на трёх игроков. Неделю спустя в игру был добавлен соло-режим, а 8 апреля — отряд из 4 человек.
Call of Duty: Warzone — бесплатная компьютерная игра Battle Royale, Она является частью звания Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, но не требует её покупки. Warzone позволяет вести многопользовательскую онлайн-борьбу между 150 игроками, находящимися в вымышленном городе Верданск, внешний вид которого основан на образе Донецка.
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