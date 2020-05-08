Медведев не оставил шансов Монфису в шоу-матче теннисистов в FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0
Теннисисты Даниил Медведев и Гаэль Монфис провели шоу-матч в FIFA 20. Поединок прошёл в формате до трёх побед, для чего соперникам пришлось сыграть минимальное количество матчей. Пятая ракетка мира Медведев трижды обыграл Монфиса — 3-0.
Сначала 24-летний россиянин играл за «Ювентус», а 33-летний француз — за «Ливерпуль». Медведев победил — 3:1. Во втором матче Даниил взял верх над Гаэлем, играя за сборную Бельгии против французской команды, — 1:0. В третьей встрече Медведев, играя за «Ливерпуль», одолел «ПСЖ» Монфиса — 2:0.
Это был не первый товарищеский поединок в FIFA 20, в котором участвовал Медведев. Ранее российский теннисист дважды обыграл нападающего ФК «Зенит» Артёма Дзюбу — со счётом 4:1 и 2:1 соответственно.
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