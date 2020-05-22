Разработчик рассказал о возможном появлении режима Deathmatch в Valorant

Продюсер новой игры Valorant Джаред Бербах рассказал о возможности появления режима Deathmatch в шутере. По его словам, в игре появится новый режим, но пока речь о Deathmact не идёт.
Также продюсер сообщил, что разработчики знают о желании игроков увидеть Deathmact в Valorant. Пока разработчик ведёт работу в данном направлении. При этом Джаред отказался назвать конкретные сроки разработки такого режима.
Ранее стало известно, что релиз Valorant запланирован на 2 июня. В настоящее время продолжается закрытый бета-тест игры, в ходе которого ряд известных киберспортсменов объявили о переходе в Valorant. Бета-тест будет завершён 28 мая — с этого дня разработчики будут готовиться к итоговому релизу.
Valorant — многопользовательская компьютерная игра, разрабатываемая и издаваемая компанией Riot Games. Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица.
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