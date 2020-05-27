Winstrike и Maincast покажут первый турнир BLAST по Dota 2

Холдинг Winstrike получил медиаправа на русскоязычное вещание и спонсорские права в СНГ на чемпионат BLAST Bounty Hunt. Трансляцию первого турнира BLAST по Dota 2 организует студия Maincast на каналах Winstrike в Twitch.

Участниками турнира станут команды OG, Nigma, Liquid, Secret, Alliance и NiP. BLAST Bounty Hunt пройдёт в онлайн-формате с 9 по 13 июня. Общий призовой фонд турнира составит $ 150 тыс.

«Каждая команда с 3-й по 6-й позицию начнёт своё выступление со стартовой суммой в $ 15 тыс. Для команд с 1-м и 2-м рангом она составит $ 20 тыс. Победившая команда забирает 40% от текущего выигрыша соперника.

Кроме того участники смогут заработать дополнительно до $ 45 тыс., если выполнят во время матчей особые челленджи, которые будут выбраны зрительским голосованием. Его результаты будут объявлены 1 июня.

Каждый, кто примет участие в голосовании, получит уникальную возможность увековечить своё имя в Dota 2. Организаторы планируют назвать эти челленджи в честь зрителей», — отмечается в пресс-релизе.