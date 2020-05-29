Sony подтвердила вторую игру для PS Plus в июне

Компания Sony в официальном блоге PlayStation подтвердила, что подписчики сервиса PS Plus получат не только Call of Duty: WW2, но и ещё одну игру. Так, они получат доступ к Star Wars: Battlefront 2. Эта игра была выпущена в 2017 году.

Подписчики получат доступ к Star Wars: Battlefront 2 уже со 2 июня. При этом владельцы подписки ещё могут забрать предыдущие игры. Им доступны Cities: Skylines и Farming Simulator 19.

Ранее на канале Playstation Access в YouTube был опубликован ролик с демонстрацией игр, которые будут бесплатными в июне. Авторы показали игры Dead Cells и Doom 2016. Но в дальнейшем информация не подтвердилась.

Playstation Plus представляет собой подписочный сервис, предоставляющий игры в лизинг. Каждый месяц компания самостоятельно выбирает две-три игры, которые становятся бесплатными для подписчиков.