В России ремейк Mafia будут продавать на дисках
Российские ритейлеры начали приём предварительных заказов на физические издания ремейка культовой игры Mafia. Новый ремейк Mafia: Definitive Edition и полный сборник Mafia: Trilogy для консолей Xbox One и PS4 будут продаваться на дисках.
Стоимость Mafia: Definitive Edition составит 2290 рублей. Цена Mafia: Trilogy — 3490 рублей.
По всей вероятности, компания 2K Games осуществит полную локализацию игры на русский язык. В неё войдут русские субтитры и озвучка.
Диски Mafia поступят в продажу 28 августа 2020 года. Уже сейчас доступно цифровое издание трилогии.
В Mafia действие происходит в Чикаго в 30-40-е годы XX века. В центре сюжета — история парня, который примкнул к чикагской мафии. По своему геймплею игра напоминает GTA.
- 5 июня 2020
-
00:53
- 4 июня 2020
-
23:44
-
23:20
-
22:44
-
22:25
-
22:01
-
20:36
-
18:01
-
17:33
-
15:39
-
13:40
-
11:40
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:52
-
21:12
-
17:55
-
17:44
-
16:44
-
15:43
-
15:10
-
14:46
-
14:17
-
12:39
- 2 июня 2020
-
21:51
-
21:35
-
19:22
-
18:28
-
17:08
-
15:49
-
15:19
-
11:44
-
11:39
-
03:16
-
01:26
- 1 июня 2020
-
22:28
Партнерский контент