В России ремейк Mafia будут продавать на дисках

Российские ритейлеры начали приём предварительных заказов на физические издания ремейка культовой игры Mafia. Новый ремейк Mafia: Definitive Edition и полный сборник Mafia: Trilogy для консолей Xbox One и PS4 будут продаваться на дисках.

Стоимость Mafia: Definitive Edition составит 2290 рублей. Цена Mafia: Trilogy — 3490 рублей.

По всей вероятности, компания 2K Games осуществит полную локализацию игры на русский язык. В неё войдут русские субтитры и озвучка.

Диски Mafia поступят в продажу 28 августа 2020 года. Уже сейчас доступно цифровое издание трилогии.

В Mafia действие происходит в Чикаго в 30-40-е годы XX века. В центре сюжета — история парня, который примкнул к чикагской мафии. По своему геймплею игра напоминает GTA.