На Amazon появились цена и дата выхода PlayStation 5

На французском Amazon промелькнули дата выхода и цена PlayStation 5. Пользователь Reddit успел сделать скриншот до того, как информация была убрана со страницы.

Фото: https://www.reddit.com/user/MaximilienH/

На французском сайте был доступен предзаказ. Помимо этого было указано, что новая PS5 поступит в продажу 20 ноября, а её стоимость будет составлять € 499,99. На прошедшей недавно презентации консоли Sony не называла ожидаемую цену и официальную дату выхода.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.