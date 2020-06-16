Обновление Dota 2 затронет артефакты и экономику игры

IceFrog, геймдизайнер Dota 2, рассказал подробности о новом патче 7.27. По его словам, обновление выйдет через несколько недель и затронет артефакты и экономику игры.

«Мы планируем выпустить первую часть патча 7.27 через пару недель. Она будет направлена на изменения артефактов и экономики игры. Позже выйдет вторая часть обновления с акцентом на персонажах», — рассказал он на форуме.

Последний номерной патч для Dota 2, 7.26c, вышел в начале мая.

Напомним, Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve. Игра является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих героями — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить крепость, принадлежащую вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную крепость.