Обновление Dota 2 затронет артефакты и экономику игры

IceFrog, геймдизайнер Dota 2, рассказал подробности о новом патче 7.27. По его словам, обновление выйдет через несколько недель и затронет артефакты и экономику игры.
«Мы планируем выпустить первую часть патча 7.27 через пару недель. Она будет направлена на изменения артефактов и экономики игры. Позже выйдет вторая часть обновления с акцентом на персонажах», — рассказал он на форуме.
Последний номерной патч для Dota 2, 7.26c, вышел в начале мая.
Напомним, Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve. Игра является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих героями — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить крепость, принадлежащую вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную крепость.
- 16 июня 2020
-
16:40
-
14:13
-
11:58
-
11:38
-
11:36
-
00:50
- 15 июня 2020
-
14:39
-
13:26
-
13:02
-
12:03
-
09:41
-
00:04
- 14 июня 2020
-
18:24
-
12:55
-
10:08
- 13 июня 2020
-
23:29
-
22:49
-
19:43
-
17:54
-
14:49
-
13:41
-
07:04
-
00:12
- 12 июня 2020
-
23:22
-
16:40
-
15:10
-
13:19
-
12:17
-
11:39
-
11:04
-
10:28
-
01:04
-
00:44
-
00:18
- 11 июня 2020
-
23:58